Justizministerkonferenz: Minister Heinz plädiert für Vereinfachungen beim Erben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will sich auf der Justizministerkonferenz dafür einsetzen, dass Erben nach einem Todesfall einfacher einen Erbschein bekommen. "Bei unstreitigen Verfahren, also wenn die gesetzlichen Erben und sonstigen Beteiligten bereits erklärt haben, dass sie mit dem Erbe einverstanden sind, soll dies nicht zusätzlich durch die Nachlassgerichte nochmal überprüft werden", erklärte Justizminister Christian Heinz (CDU). Die Justizministerkonferenz beginnt an diesem Donnerstag in Hamburg.