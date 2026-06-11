Justizministerkonferenz: Minister Heinz plädiert für Vereinfachungen beim Erben

Überdies macht sich Hessen dafür stark, einen vorläufigen Erbschein einzuführen. Das Papier soll dort helfen, wo dringende Entscheidungen zum Nachlass getroffen werden müssen. "Ein Testament oder ein Erbvertrag soll ebenfalls als Erbnachweis anerkannt werden, schon heute ist das in vielen Fällen möglich", ergänzte Heinz. Um die Verfahren zu beschleunigen, sollen die Zentralen Testamentsregister digitalisiert werden. Sie sollen künftig die Daten der gesetzlichen Erben und weiteren Beteiligten erhalten, sofern diese digital vorliegen, und diese nicht erst ermitteln müssen, wie Heinz erklärte.