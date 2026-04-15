Justizgipfel "Sehen schreckliche Dinge" – Resilienz bei Juristen gefragt

Weimar (dpa/th) - Die Vorsitzende des Deutschen Richterbunds, Andrea Titz, plädiert dafür, die psychischen Folgen für Richter und Staatsanwälte stärker in den Blick zu nehmen, die sich mit schlimmsten Verbrechen auseinandersetzen müssen. "Das ist ein Thema, das Kolleginnen und Kollegen belastet, gerade, wenn sie sich im Schwerpunkt mit solchen Straftaten befassen", sagte Titz im Gespräch mit Deutschen Presse-Agentur. "Man sieht ganz schreckliche Dinge: Missbrauch, aber auch Kapitaldelikte, und muss Strategien entwickeln, damit umzugehen. Das ist aber kein Selbstläufer, wir müssen an unserer Resilienz arbeiten.".