Promis auf der Anklagebank

Eine Tennis-Legende, ein Formel-1-Funktionär, Star-Koch Alfons Schuhbeck - und immer wieder Fußball-Stars wie Jérôme Boateng oder Jens Lehmann: Das Münchner Strafjustizzentrum hat zahlreiche berühmte Angeklagte gesehen.

Zu Unrecht, wie sich später herausstelle, wurde der Schauspieler Günther Kaufmann im Jahr 2002 nach dem Tod eines befreundeten Steuerberaters verurteilt. 15 Jahre verhängte das Gericht wegen räuberischer Erpressung mit Todesfolge - weil Kaufmann ein falsches Geständnis abgelegt hatte, um seine Frau zu schützen. Erst nach Jahren im Gefängnis kam er auf freien Fuß.

Der Freispruch von Manfred Genditzki

Zu Unrecht saß auch Manfred Genditzki in Haft - und zwar noch deutlich länger als Kaufmann, nämlich mehr als 13 Jahre lang. 1,3 Millionen Euro Entschädigung hat er inzwischen bekommen, weil er für einen Mord zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, den es wohl nie gegeben hat.

Die Ermittler hatten ihm vorgeworden, eine alte Frau in ihrer Badewanne getötet zu haben, weil er an ihr Geld wollte. Als er nach jahrelangem Kampf und neuen Gutachten im Sommer 2023 in seinem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurde, hatte selbst die Richterin Tränen in den Augen.

Der legendäre A 101

Viele dieser großen Verfahren - wie der Freispruch von Genditzki und der NSU-Prozess - fanden im größten Saal des Gebäudes, dem legendären A 101 statt.

"Der A 101 ist sicherlich keine Schönheit. Bei so manchem langen Sitzungstag am Schwurgericht habe vermutlich nicht nur ich mir ein wenig Tageslicht gewünscht", sagt Gerichtssprecher Laurent Lafleur. Dank des Saals hätten auch große Verfahren "mitten in der Stadt" verhandelt und die Strafjustiz so für die Bevölkerung erfahrbar gemacht werden können. "Trotzdem werde ich die Farbwahl der Innenausstattung, die ich als Staatsanwalt, Richter und Pressesprecher über viele hundert Stunden erleben durfte, nicht vermissen."

Bis Ende Juni soll das Gebäude noch in Betrieb sein, ab dann wird nicht mehr ganz so zentral verhandelt - im an diesem Montag eingeweihten neuen Münchner Strafjustizzentrum unterhalb des Olympiaparks.