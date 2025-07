Justiz: Zwei flüchtige Ausbrecher aus der JVA Ulm wieder in Haft

Ulm/Neu-Ulm - Einen Monat nach ihrer Flucht aus dem offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Ulm sind beide Strafgefangenen wieder in Haft. Polizeiangaben zufolge nahmen Ermittler den Älteren der beiden Ausbrecher am Montag im bayerischen Neu-Ulm fest. Anschließend sei der 34-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Ulm eingeliefert worden. Durch Fahndungsmaßnahmen hätten sich Hinweise zum Aufenthaltsort ergeben. Näheres zu den Umständen seiner Festnahme teilte ein Polizeisprecher nicht mit.