Justiz: Weniger Verurteilungen in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Gerichte haben 2025 rund drei Prozent weniger Verurteilungen ausgesprochen als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr gut 39.900 Menschen wegen einer oder mehrerer Straftaten verurteilt. Wie bereits im Vorjahr seien die meisten Gerichtsentscheidungen wegen Straftaten im Straßenverkehr ergangen. Nach wie vor war der Großteil der Verurteilten männlich, wie das Landesamt erläuterte. Ihr Anteil an allen Verurteilten 2025 machte knapp 82 Prozent aus.