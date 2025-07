Justiz: Wegen Häme über Trump-Attentat: Strafprozess gegen El Hotzo

"Bitte kommt zu meinem Prozess am 23.7." schrieb der Satiriker, der in Bayern aufgewachsen ist, in den Kommentaren zu einem Post, mit dem er auf den Tod des Extremsportlers Felix Baumgartner reagiert hatte. "Als aufrechter Demokrat habe ich keinerlei zynische Kommentare zum tragischen Tod des grundsympathischen Felix Baumgartner", heißt es darin. Baumgartner war am 17. Juli mit seinem Gleitschirm abgestürzt und gestorben.