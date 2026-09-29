Dennoch habe der Verlag ihr weiterhin Kartons mit den Schriften geliefert. Sie habe diese weder bestellt, beworben noch versandt, sondern lediglich stehen lassen. Zurücksenden habe sie die Bücher nicht können, weil kein Absender auf den Paketen angegeben gewesen sei. Entsorgen habe sie sie nicht wollen. "Ich bin eine Buchhändlerin. Ich kann keine Bücher wegwerfen", sagte sie aus. Alle ab 2020 gelieferten Bücher habe sie nicht weiter vertrieben.