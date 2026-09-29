Kassel (dpa/lhe) - Das Amtsgericht Kassel hat eine 82 Jahre alte Betreiberin einer Buchhandlung unter anderem wegen Volksverhetzung in 18 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten zur Bewährung und zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.004 Euro verurteilt. Darin geht dem Gericht zufolge eine 2024 vom Amtsgericht Leipzig verhängte Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten und eine Geldstrafe in gleicher Höhe wegen der Verbreitung volksverhetzender Schriften aus dem rechtsextremistischen Verlag "Der Schelm" auf.