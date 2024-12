Justiz: Voigt warnt vor AfD-Blockade bei Besetzung wichtiger Gremien

Der 47-Jährige führt in Thüringen eine ungewöhnliche Koalition aus CDU, BSW und SPD an, die im Landtag keine eigene Mehrheit hat. Das Brombeer-Bündnis kommt im Parlament auf 44 von 88 Sitzen, ebenso wie die Linke und die AfD in der Opposition. Es besteht also ein Patt.