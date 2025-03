Der Allgäuer Tierschutzskandal

Das Gericht bezieht sich damit auf weitere Prozesse zu Tierschutzverstößen im Allgäu. 2019 war in Bad Grönenbach im Unterallgäu ein Tierschutzskandal bekannt geworden. In dieser Gemeinde liegt auch der Hof der in diesem Prozess Beschuldigten. Eine Tierschutzorganisation hatte 2019 ein Video veröffentlicht, das Tierquälerei aus einem Großbetrieb zeigen sollte.