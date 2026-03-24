Wie hoch ist psychische Belastung bei Leichenumbettern?
Dagegen klagte der Mann erfolglos vor dem Sozialgericht Potsdam und dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Zur Begründung erklärten die Richter unter anderem, es fehlten gesicherte medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse dafür, dass die Einwirkungen, denen Leichenumbetter regelmäßig ausgesetzt seien, generell geeignet wären, eine PTBS zu verursachen. Dies gelte auch unter Zugrundelegung eines herabgesetzten wissenschaftlichen Standards für Seltenheitsfälle.