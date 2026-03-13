Justiz: Thüringen braucht neuen Verfassungsrichter

Erfurt (dpa/th) - Für den Thüringer Verfassungsgerichtshof muss ein neues stellvertretendes Mitglied gewählt werden. Der bisherige stellvertretende Verfassungsrichter René Kliebisch sei bereits seit dem 1. Januar 2026 nicht mehr Mitglied des Hofs, sagte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Kliebisch habe sein Amt nicht niedergelegt, sondern sei aufgrund der Gesetzeslage aus dem Verfassungsgerichtshof ausgeschieden. Deshalb müsse nun ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für ihn mit einer Zweidrittelmehrheit im Landtag gewählt werden.