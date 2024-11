Er soll seinen Vater mit einem Küchenmesser in dessen Bett mit mehreren Stichen erstochen haben. Nach Angaben des Gerichts soll der Mann den Sohn zuvor erniedrigt haben, nachdem er sich morgens von ihm in seinem Zimmer gestört gefühlt habe. So soll er dem damals 17-Jährigen unter anderem befohlen haben, sich auszuziehen und vor ihm hinzuknien. Anschließend soll der 37-Jährige dem Sohn eine Hundeleine um den Hals gewickelt, ihn leicht getreten, ins Gesicht gespuckt und ihn mit den Worten "Verpiss Dich" des Zimmers verwiesen haben.