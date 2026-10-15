München (dpa/lby) - Der scheidende zentrale Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Justiz, Oberstaatsanwalt Andreas Franck, hat seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren in mehr als 250 Fällen Ermittlungen eingeleitet. Am Ende hat er in dieser Zeit 38 Anklagen erhoben und 32 Verurteilungen erreicht. Bayernweit wurden sogar mehr als 4.000 Ermittlungsverfahren geführt. Diese Zahlen nannte Justizminister Josef Schmid (CSU) in München bei der Amtseinführung von Francks Nachfolger, Staatsanwalt David Beck. Dieser war bisher als Hate-Speech-Beauftragter der bayerischen Justiz federführend für die Verfolgung von Hass-Delikten verantwortlich.