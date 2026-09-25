Justiz Sachsen und Thüringen für Verschärfung des Jugendstrafrechts

Dresden/Erfurt - Sachsen und Thüringen wollen sich mit einer Bundesratsinitiative für eine Verschärfung des Jugendstrafrechts einsetzen. "Wer als Heranwachsender Terrorstraftaten begeht, stellt sich bewusst gegen unsere freiheitliche Rechtsordnung", sagte die sächsische Justizministerin Constanze Geiert (CDU) laut einer Mitteilung. Bei konkreten Anhaltspunkten für schwere politisch oder ideologisch motivierte Gewalttaten von Heranwachsenden sollte ihrer Ansicht nach das Jugendstrafrecht ausgeschlossen werden.