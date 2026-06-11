Justiz: Sachsen dringt auf neuen Umgang mit Kinderkriminalität

Verantwortungsverfahren statt Strafverfahren

"Für mich ist daher ein sogenanntes Verantwortungsverfahren für strafunmündige Kinder ein geeigneter Ansatz, um den Anstieg schwerer Gewalttaten angemessen zu begegnen", sagte Geiert den Zeitungen. Nach ihren Vorstellungen sollen mutmaßlich straffällige Kinder gemeinsam mit ihren Eltern, der Staatsanwaltschaft, der Jugendgerichtshilfe und weiteren Beteiligten in ein förmliches Verfahren einbezogen werden. Dieses soll sich an einem Strafverfahren orientieren, ohne selbst eines zu sein.