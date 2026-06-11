Justiz: Sachsen dringt auf neuen Umgang mit Kinderkriminalität

Dresden (dpa/sn) - Sachsen will den Umgang mit strafunmündigen Kindern nach schweren Straftaten prüfen lassen. "Die Zunahme schwerer Gewalttaten durch strafunmündige Kinder zeigt, dass wir bestehende Instrumente kritisch überprüfen und gegebenenfalls nachschärfen müssen", sagte Justizministerin Constanze Geiert (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sachsen hat dazu einen Antrag zur Justizministerkonferenz der Länder eingebracht. Er liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor berichtete die Funke Mediengruppe.