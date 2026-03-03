Die beiden Männer verfolgten die Urteilsbegründung teilweise mit ihren Verteidigern tuschelnd und scherzend. Der ältere der Männer hatte vor Gericht erklärt, er habe aus Frust über die Behörden gehandelt und mit seinen Schreiben erreichen wollen, dass die Behörden sich mit ihm auseinandersetzten. Der jüngere der beiden Männer hatte gesagt, die Schreiben, an denen er beteiligt war, hätten immer konkrete Anlässe gehabt.

Die Richterin sagte, die Kammer glaube beiden Angeklagten ihre Darstellung nicht. Unter anderem aus von den Ermittlern abgefangenen Chatnachrichten ergebe sich eindeutig, dass beide den Staat tatsächlich ablehnten und einen Systemsturz herbeiführen wollten.