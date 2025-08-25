Die Tochter der Frau hatte vor Gericht bestritten, von dem Tatplan gewusst zu haben und gab an, erst im Nachhinein davon erfahren zu haben. Ähnlich äußerte sich auch ihr Lebensgefährte. Er habe seinen Kumpel zwar aus Bulgarien mit nach München gebracht und ihn am Tatabend auch zum Tatort gefahren. Er will aber nicht gewusst haben, was sein Freund dort vorhatte. Der Freund selbst hatte im Prozess geschwiegen.