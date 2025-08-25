München (dpa/lby) - Im Prozess um einen geplanten Axt-Mord an einem wohlhabenden Mann aus der Nähe von München fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft wegen versuchten Mordes für dessen Ex-Ehefrau und einen mutmaßlichen Auftragskiller. Für die Stieftochter des Mannes und deren Partner forderte der Staatsanwalt vor dem Landgericht München II Haftstrafen von siebeneinhalb Jahren beziehungsweise zehn Jahren und drei Monaten. Sie seien nicht direkt an der Ausführung der Tat beteiligt gewesen.