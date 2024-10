Justiz: Prozess um Brandstiftung im Supermarkt

München/Markt Schwaben - Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Feuer in einem Supermarkt in Markt Schwaben beginnt am Mittwoch am Landgericht München II der Prozess gegen den Betreiber und einen Mitarbeiter. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern vor, den Laden in Brand gesetzt zu haben, um die Versicherungssumme zu kassieren. Der Supermarkt soll überschuldet gewesen sein, der Inhaber gehofft haben, mit der Summe zumindest einen großen Teil seiner Verbindlichkeiten begleichen zu können.