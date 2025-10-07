Justiz: Prozess um Armbrust-Mord in Klinik gestartet

Der Mann war zuletzt im Landkreis Passau wohnhaft, festgenommen wurde er in Unterfranken. Ihm wird vorgeworfen, auf die Frau am Nachmittag des 4. Dezember 2024 an ihrem Arbeitsplatz in einem Krankenhaus in Bad Zwesten (Schwalm-Eder-Kreis) aus nur wenigen Metern Entfernung geschossen zu haben. Als Hintergrund vermuten die Ermittler Erbstreitigkeiten zwischen dem Angeklagten und dem Bruder des Opfers. Laut der Staatsanwaltschaft Kassel besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte glaubte, der Bruder der Getöteten habe ihn zumindest teilweise um sein Erbe gebracht. Sie vermutet als Motiv für die Tat, dass der 59-Jährige sich am Bruder des Opfers rächen wollte.