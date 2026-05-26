München (dpa/lby) - Seit Jahren ringen Betroffene des katastrophalen Dammbruchs im brasilianischen Brumadinho mit hunderten Toten mit dem TÜV Süd um Schadenersatz, Schmerzensgeld und andere Forderungen. Mehr als 600 Millionen Euro, wollen die Kläger. Mehr als sieben Jahre sind seit dem Unglück vergangen, jetzt stand erst der zweite Verhandlungstag an. Doch der Prozess ist alles andere als einfach. Und das liegt nicht nur daran, dass die schiere Zahl an Klägern das Verfahren komplex macht, wie die Vorsitzende Richterin gleich zu Beginn betonte.