Justiz: Mord in Kulmbach - Urteil ist jetzt rechtskräftig

Bayreuth (dpa/lby) - Das Urteil im Mordfall an einer Frau in Kulmbach ist nun rechtskräftig. Wie das Landgericht Bayreuth mitteilte, verwarf der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision des Angeklagten als unbegründet.
Ein Mann tötet seine frühere Lebensgefährtin, das Bayreuther Landgericht urteilt auf Mord. Doch bislang war das Urteil nicht rechtskräftig.
Bayreuth (dpa/lby) - Das Urteil im Mordfall an einer Frau in Kulmbach ist nun rechtskräftig. Wie das Landgericht Bayreuth mitteilte, verwarf der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision des Angeklagten als unbegründet.
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Im Oktober 2025 hatte das Landgericht den Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Man sah es als erwiesen an, dass der Mann seine ehemalige Partnerin im März 2025 mit einem Messer brutal ermordet hatte. Durch zahlreiche Stiche wurde das 60 Jahre alte Opfer so schwer verletzt, dass es innerhalb weniger Minuten starb.
Der Deutsche sei zwar zum Zeitpunkt der Tat stark betrunken gewesen, dennoch sei er voll schuldfähig gewesen, hatte die Kammer argumentiert. Als Motiv sah man Wut über die Trennung. Der Verteidiger des Mannes hatte in der Hauptverhandlung für eine Verurteilung wegen Totschlags und eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren plädiert.