Justiz: Mord in Kulmbach - Urteil ist jetzt rechtskräftig

Im Oktober 2025 hatte das Landgericht den Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Man sah es als erwiesen an, dass der Mann seine ehemalige Partnerin im März 2025 mit einem Messer brutal ermordet hatte. Durch zahlreiche Stiche wurde das 60 Jahre alte Opfer so schwer verletzt, dass es innerhalb weniger Minuten starb.