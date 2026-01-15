Justiz: Millionen-Steuerhinterziehung nach Maskendeal vor Gericht

München (dpa/lby) - Weil er fast 12 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben soll, steht ein 39-Jähriger derzeit vor dem Landgericht München. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, hohe Umsätze und Gewinne aus dem Verkauf von 5 Millionen Masken an den deutschen Staat nicht angegeben zu haben. Zudem soll der Mann bei seiner Festnahme im Mai vergangenen Jahres in einer Ferienanlage im Allgäu unerlaubterweise in Besitz eines Revolvers und zweier gefälschter slowenischer Ausweise gewesen sein.