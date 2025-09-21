Justiz: Klagewelle vor Finanzgerichten gegen die Grundsteuer-Reform

Im Bundesmodell sind für die Berechnung maßgeblich der Bodenrichtwert und die Nettokaltmiete. Außerdem fließen unter anderem Größe und Art des Grundstücks ein sowie das Alter des Gebäudes. Bayern entschied sich für ein sehr viel einfacheres Modell, bei dem die Fläche den Ausschlag gibt, Hessen wählte einen ähnlichen Weg. Dennoch sind in Hessen gut zehnmal so viele Klagen eingegangen wie im weiß-blauen Freistaat. In Baden-Württemberg sind es Grundstücksfläche plus Bodenrichtwert.