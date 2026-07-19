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Justiz Immer weniger Anwälte – Kammer sieht Entwicklung mit Sorge

Mehr Anwälte scheiden aus, als neue hinzukommen: Warum Termin-Engpässe bei Juristen in Thüringen künftig zunehmen könnten.

Justiz: Immer weniger Anwälte – Kammer sieht Entwicklung mit Sorge
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Anfang dieses Jahres hatten in Thüringen noch 1.651 Männer und Frauen eine Zulassung als Anwalt. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Erfurt (dpa/th) - Wer in Thüringen einen Rechtsanwalt braucht, muss inzwischen manchmal länger suchen oder länger auf einen Termin warten als früher. Der Grund: Im Freistaat gibt es nur noch etwa 80 Rechtsanwälte je 100.000 Einwohner, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linke-Landtagsfraktion hervorgeht. Diese geringe Anwaltsdichte gibt aus Sicht der Rechtsanwaltskammer "durchaus Anlass zur Sorge". Gleichwohl sei "aktuell noch keine ernsthafte Gefährdung des Zugangs zum Recht gegeben", hieß es in der Antwort, die sich auf Daten der Rechtsanwaltskammer stützt.

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Nach diesen Daten hat der Freistaat in den vergangenen Jahren Hunderte Anwälte verloren. Im Jahr 2015 hatten demnach noch 2.061 Männer und Frauen eine Zulassung als Anwalt. Zu Beginn dieses Jahres seien es noch 1.651 gewesen. Hochgerechnet lag die Anwaltsdichte 2015 damit noch bei rund 95 Rechtsanwälten je 100.000 Einwohner. 

Ein wesentlicher Grund für den Rückgang ist, dass in den vergangenen Jahren deutlich mehr Anwälte aus dem Beruf ausgeschieden sind als Neuzulassungen erteilt wurden. Allein im vergangenen Jahr gaben 71 Rechtsanwälte ihre Zulassung zurück, während nur 30 Volljuristen eine Neuzulassung beantragten. Warum Anwälte ihren Beruf aufgeben, wird laut Rechtsanwaltskammer statistisch nicht erfasst.

Überalterung verschärft die Lage

Die Linke weist in der Anfrage auf eine Reihe von Gründen hin, die Anwälte dazu bewegen können, ihre Kanzlei aufzugeben oder ihre Tätigkeit zu beenden: Ruhestand, Wechsel in andere Bereiche der Justiz, in die staatliche Verwaltung oder in die Wirtschaft.

Für die kommenden Jahre ist zu befürchten, dass die Zahl der Anwälte in Thüringen weiter abnimmt - was zu noch längeren Wartezeiten für Termine bei Anwälten führen dürfte. Fast 600 der derzeit im Land tätigen Anwälte sind zwischen 56 und 67 Jahre alt und damit nicht mehr weit vom Ruhestand entfernt. Rund 200 Thüringer Anwälte arbeiten bereits jenseits des 67. Lebensjahres.