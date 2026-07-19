Justiz: Immer weniger Anwälte – Kammer sieht Entwicklung mit Sorge

Erfurt (dpa/th) - Wer in Thüringen einen Rechtsanwalt braucht, muss inzwischen manchmal länger suchen oder länger auf einen Termin warten als früher. Der Grund: Im Freistaat gibt es nur noch etwa 80 Rechtsanwälte je 100.000 Einwohner, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linke-Landtagsfraktion hervorgeht. Diese geringe Anwaltsdichte gibt aus Sicht der Rechtsanwaltskammer "durchaus Anlass zur Sorge". Gleichwohl sei "aktuell noch keine ernsthafte Gefährdung des Zugangs zum Recht gegeben", hieß es in der Antwort, die sich auf Daten der Rechtsanwaltskammer stützt.