Justiz: Gerichtspräsident mahnt Fraktionen zu Kompromissbereitschaft

Im Landtag wird seit Monaten um die Besetzung von zwei für die Justiz im Freistaat wichtigen Gremien gerungen. Dies bereitet von der Weiden vor diesem Hintergrund Sorge. "Angesicht des Streits im Landtag um die Besetzung des Richterwahl- und des Staatsanwaltswahlausschusses bin ich zwar keinesfalls sicher, dass die Nachwahlen gelingen werden", sagte er. "Staatspolitisch ist es unabdingbar, dass sie gelingen."