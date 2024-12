München/Augsburg - Fast 20 Jahre nach dem Tod einer Münchner Parkhaus-Millionärin kommt wieder Bewegung in den Fall. Das Landgericht Augsburg hat den Wiederaufnahmeantrag des wegen Mordes an der Frau Verurteilten Benedikt T. in zwei Punkten für zulässig erklärt, wie das Gericht mitteilte.