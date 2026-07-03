Justiz: Gebäude für neues Verwaltungsgericht gefunden

Plattling (dpa/lby) - Niederbayern verfügt als einziger bayerischer Bezirk über kein eigenes Verwaltungsgericht. Verfahren werden im oberpfälzischen Nachbarbezirk verhandelt. Das soll sich 2028 ändern, wenn das in Plattling neu geschaffene Verwaltungsgericht Niederbayern seinen Betrieb aufnimmt. Auf dem Weg dorthin ist ein großer Schritt geschafft: Es gibt eine Immobilie für das Gericht. Heute wollen Innenminister Joachim Herrmann und Bauminister Christian Bernreiter (beide CSU) den Mietvertrag unterzeichnen.