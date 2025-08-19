Justiz: Fünfter Tag im Prozess um Entführung der Block-Kinder

Hamburg - Im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block aus der Obhut ihres Ex-Mannes in Dänemark hat der fünfte Verhandlungstag am Hamburger Landgericht begonnen. Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt stellte der Angeklagten weitere Fragen zu deren mehrstündiger Erklärung, mit der sie am 25. Juli die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen hatte. Der Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, wird vorgeworfen, die Rückholaktion ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/24 in Auftrag gegeben zu haben.