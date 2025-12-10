Justiz: Ex-Milliardär René Benko erneut vor Gericht

Neue Verurteilung würde nicht einfach addiert

Benko war bereits im Oktober vom Landesgericht seiner Heimatstadt Innsbruck zu zwei Jahren Haft wegen der Schädigung seiner Gläubiger verurteilt worden. Der Investor bezeichnet sich als "nicht schuldig". Das erste Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Falls Benko auch im zweiten Verfahren zu einer Haftstrafe verurteilt werden sollte, wird das Strafmaß nicht einfach addiert. Vielmehr würde nach Rechtskraft des ersten Urteils ein gesamtes Strafmaß gebildet. Der 48-Jährige sitzt seit Januar 2025 in Untersuchungshaft.