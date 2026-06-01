Weimar (dpa/th) - Der Thüringer Verfassungsgerichtshof nimmt nach und nach Abschied von Papierakten und stellt aufs Digitale um. Ab dem 1. Juli werde der elektronische Rechtsverkehr eröffnet, teilte der Gerichtshof in Weimar mit. Schriftsätze samt Anlagen könnten dann rechtswirksam elektronisch eingereicht werden über zugelassene elektronische Übermittlungswege wie das elektronische Anwaltspostfach. Gleichzeitig werde die elektronische Gerichtsakte eingeführt.