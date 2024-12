In der JVA Amberg gibt es eine Drohnendetektionsanlage, die bei Tests zuverlässig in die Anlage einfliegende Drohnen im Umkreis von 100 Metern aufgespürt hat. Bei der Installation eines entsprechenden Systems auch in der JVA Straubing sind die Verantwortlichen aber noch nicht weitergekommen. Wie im vergangenen Jahr teilte das Ministerium mit, das zunächst angesichts der technischen Neuerungen in dem Bereich eine umfassende Markterkundung durchgeführt werde.