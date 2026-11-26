Paris - Der französische Schauspieler Gérard Depardieu soll wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht kommen. Der 77-Jährige scheiterte mit einem Versuch, gänzlich gegen die Anordnung des Verfahrens vorzugehen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Justizkreisen erfuhr. Eine Kammer des Pariser Berufungsgerichts bestätigte die Anordnung eines Prozesses, jedoch nur für einen Teil der Fälle, die dem Schauspieler in der Sache vorgeworfen werden. Depardieu kann noch versuchen, einen Prozess mit einer Revision zu verhindern.