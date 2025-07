Während der Corona-Pandemie war die Zahl der Gefängnisinsassen gesunken. "In der Pandemie haben wir für einige Zeit die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen ausgesetzt, um nicht ein zusätzliches Infektionsrisiko in die Justizvollzugsanstalten zu holen, so dass die Belegung weniger wurde", sagte eine Sprecherin des Justizministeriums in Bremen dem Redaktionsnetzwerk.