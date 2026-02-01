Justiz: Bayerns Arbeitsgerichte leiden unter immer mehr Verfahren

München (dpa/lby) - Bayerns Arbeitsgerichte leiden seit Jahren unter einer wachsenden Arbeitsbelastung - auch weil die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter der stark steigenden Fallzahlen hinterherhinkt. Zwischen 2022 und 2025 stiegen die Klageverfahren inklusive Mahnverfahren im Freistaat um fast 25 Prozent (von 42.228 auf 53.978). Beim Personal gab es im gleichen Zeitraum aber nur ein Plus von weniger als 3 Prozent (472,7 Vollzeitstellen auf 487,3). Dies geht aus mehreren Anfragen der Grünen im Landtag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegen.