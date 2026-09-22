Justiz Austausch in Spanien soll Gewaltschutz besser machen

Wiesbaden /Madrid (dpa/lhe) - Wie schützt Spanien seine Frauen vor Gewalt - und was kann Hessen daraus lernen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer dreitägigen Delegationsreise von Hessens Justizminister Christian Heinz (CDU) in dieser Woche in die spanische Hauptstadt Madrid. Nach der Einschätzung von Heinz verzeichnete Spanien beim Gewaltschutz von Frauen Erfolge. "Dabei spielen eine Reihe von Faktoren eine Rolle, beispielsweise die Gesetzgebung, aber auch der institutionenübergreifende Ansatz." In Madrid sind mehrere Treffen mit Staatsanwältinnen und Expertinnen für den Opferschutz geplant.