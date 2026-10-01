Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Erlass des hessischen Justizministeriums zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren hat eine Diskussion über die Meinungsfreiheit von Juristen ausgelöst. Hintergrund der Anweisung von Justizminister Christian Heinz (CDU) ist ein offener Brief des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins (RAV), der ein Verbotsverfahren gegen die Partei fordert. Da auch Richter und Staatsanwälte aus Hessen den Aufruf unterzeichneten, warnt das Ministerium vor drohenden Befangenheitsanträgen, die laufende Gerichtsverfahren blockieren könnten. Die Opposition im hessischen Landtag sowie Juristenvereinigungen kritisieren den Erlass scharf. Die AfD wird in Hessen als rechtsextremer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet.