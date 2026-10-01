Minister spricht von möglichen Missverständnissen

Minister Heinz betonte, sein Haus habe mitnichten disziplinarrechtliche Maßnahmen angeregt, weil Richter und Staatsanwälte ihre politische Meinung geäußert hätten. "Das Gegenteil ist richtig: Schon im August hatte das Ministerium darauf hingewiesen, dass die im außerdienstlichen Kontext erfolgte Unterzeichnung eines politischen Aufrufs allein noch kein Verstoß gegen das sogenannte Mäßigungsverbot ist", erläuterte Heinz. Alle Bürger und damit auch Angehörige der Justiz dürften und sollten "sich für die Demokratie einsetzen und sich politisch betätigen". Womöglich habe es Missverständnisse gegeben.