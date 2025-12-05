Wiesbaden - Der Begriff "KI-Ära" ist zum "Wort des Jahres" 2025 gekürt worden. Der wachsende Einfluss von Künstlicher Intelligenz stehe für einen "epochalen Wandel", teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache mit.
