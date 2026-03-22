Angesichts der vielschichtigen Bedrohungen der deutschen Sicherheit hat der Inspekteurs des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, eine Anpassung der Rechtsgrundlagen für den Einsatz der Streitkräfte gefordert. Vor allem für den Einsatz im Cyberraum brauche die Bundeswehr erweiterte Befugnisse, sagte Freuding am Freitag in Erfurt während eines Vortrages. Zwar sei der Rechtsrahmen, unter dem Soldaten in Deutschland ihren Dienst versehen, zuletzt bereits an einigen Stellen angepasst worden. Das reiche aber nicht. „Wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben bei den Veränderungen, die wir schon alle angestoßen haben“, sagte Freuding. Es sei wichtig, der Bundeswehr die Möglichkeit zu geben, im digitalen Raum auch unterhalb der Schwelle eines klassischen Angriffs durch einen Staat zu agieren.