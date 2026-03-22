Vielen Menschen dreht sich der Magen um, wenn sie die Rhetorik der Politik der vergangenen vier Jahre verfolgen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist von Zeitenwende die Rede, von Aufrüstung, einer Rückkehr zur Wehrpflicht und davon, dass Deutschland sich für den Ernstfall rüsten müsse. Natürlich will niemand Krieg, doch die Welt um uns herum sieht in diesen Tagen leider ganz anders aus. Die Herrscher der Großmächte sind dabei, die Welt neu unter sich aufzuteilen. Mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf Verluste, wie es scheint.