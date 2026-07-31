Jura-Studium in Bayern: CSU-Experten nun doch offen für Jura-Bachelor

München (dpa/lby) - In der Diskussion um einen Bachelor-Abschluss im Jura-Studium als Alternative zum Staatsexamen zeigen sich CSU-Experten nun doch offen für eine mögliche Einführung in Bayern. Nach einem CSU-internen Fachgespräch herrscht nach Angaben der Partei Einigkeit, dass man einen "bayerischen Weg" entwickeln wolle: Man wolle einerseits das Staatsexamen nicht entwerten und andererseits den Studenten einen Mehrwert beziehungsweise eine Zusatzqualifikation bieten. Im Landtag hatte die CSU-Fraktion einen Grünen-Vorstoß in diese Richtung noch strikt abgelehnt.