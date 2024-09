Die AfD als stärkste Kraft, die Grünen verschwunden und die SPD immer noch im Rennen? Über die Hälfte der Stimmen für die AfD, Janine Merz von der SPD zieht direkt in den Landtag ein und die Tierschutz-Partei schafft fast die Fünf-Prozent-Hürde? Die Ergebnisse der Landtagswahl sagen aber doch etwas ganz anderes? Allerdings sind das auch nicht die Ergebnisse der Landtagswahl, sondern Details aus den Juniorwahlen, die am Henfling-Gymnasium in Meiningen, am Evangelischen Gymnasium und an der Regelschule Vordere Rhön in Bettenhausen liefen. Die Juniorwahlen finden vor den „richtigen“ Wahlen an ausgewählten Schulen statt. Sie simulieren, wie die Schüler gewählt hätten, wenn sie hätten teilnehmen dürfen. Mit realitätsnahen Stimmzetteln, Wahlurnen, exakter Auszählung – wie in „echt“. Seit 1999 organisiert der Kumulus-Verein mit Sitz in Berlin solche Juniorwahlen in ganz Deutschland, als politisches Bildungsprojekt. In der Regelschule Bettenhausen kam noch ein – der Juniorwahl vorgeschaltetes – erstmals von der Schule selbst organisiertes Kandidatenforum dazu. Bemerkenswert: Fünf Bewerber hatten für ihre Parteien daran teilgenommen – und fast ausschließlich für diese fünf Parteien stimmten die jungen Leute dann auch ab. Persönliches Auftreten also sichert Stimmen? Vielleicht. Wenn auch die Qualität der Aussagen nicht immer der Gradmesser für die Wahlentscheidung gewesen sein mag – die AfD-Kandidatin, im Forum recht farblos, erhielt von der Rhöner Schülern trotzdem die meisten Stimmen, ebenso wie ihre Partei. Also haben doch die Schüler ihre Wahlentscheidung schon aus dem Elternhaus in die Schule mitgebracht? Könnte sein, denn die Partei mit dem blauen Logo ist auch bei den echten Wahlen die führende. Die satten fast 54 Prozent der Schülerwahl bei den Parteien freilich werden da im Wahlkreis insgesamt nicht erreicht. CDU und SPD liegen bei der Landesstimme gleichauf. Das BSW spielt bei den Regelschülern aus der Rhönblick-Gemeinde, Herpf, Stepfershausen, Sülzfeld, Henneberg und weiteren Orten erstaunlicherweise überhaupt keine Rolle, die Linke ebenfalls nicht. Steffen Krech, Vize-Schulleiter, will die Juniorwahlen und deren Ergebnisse nun auch noch einmal im Unterricht thematisieren.