Die Junioren-WM gilt als wichtiger Schritt auf dem Weg zur internationalen Spitze. Bereits zahlreiche spätere Weltmeister und Olympiasieger hätten in Suhl Erfahrungen gesammelt. Rinke erwartet deshalb hochklassige Wettkämpfe und besondere Momente. Thüringens Schützenbund-Geschäftsführer Michael Gohritz sieht in der Veranstaltung zudem eine große Chance für die Nachwuchsgewinnung. Die WM könne einen neuen Schub für den Schießsport in Thüringen auslösen.