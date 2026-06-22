Finden Finals in den Druckluft-Wettbewerben statt – egal, ob bei den Erwachsenen oder den Junioren – sind die Asiaten in der Überzahl. So auch bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Suhl, denn drei Inder, ein Südkoreaner und ein Taiwanese standen im Finale, dazu kamen noch ein Pole, ein Ungar und ein Kasache. Am Ende schafften es mit Shiva Narwal (Silber) und Yug Rathore (Bronze) in der Tat zwei Inder auf das Treppchen, doch ganz oben thronte der Pole Ivan Rakitski. Der zeigte sich im gesamten Finale am stabilsten und bewies einmal mehr seine Universalität. Denn der 19-Jährige stand bereits mit der Schnellfeuerpistole im Finale und hatte dort den undankbaren vierten Platz belegt.