Detlef Glenz ist nicht nur ein erfolgreicher Bundestrainer und Suhl-Kenner. Seit 13 Jahren führt der 66-Jährige die deutschen Schnellfeuerschützen regelmäßig zu großen Erfolgen, zuletzt erst Oliver Geis zum EM-Titel. Der Mann mit der markant-bunten Kappe ist nicht nur Fachmann und Motivator, sondern auch immer für einen guten Spruch zu haben. Nach dem Finale der Schnellfeuerschützen bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Suhl bemerkte er treffend: „Insgesamt fallen die Ergebnisse nicht so hoch aus wie erwartet. Dabei sind die Bedingungen perfekt. Aber vielleicht ist man in Suhl gewohnt, in langer Unterhose zu schießen und nicht in kurzer Hose.“