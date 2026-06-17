Junioren-WM im Sportschießen: Die wichtigsten Fakten zur WM in Suhl

Eröffnungsfeier: Ab 18.30 Uhr findet am Mittwoch die Eröffnungsfeier der WM auf dem Marktplatz in Suhl statt. Nach dem Einzug der teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern aus den 66 Nationen - am Ende zieht das deutsche Team ein - gibt es Willkommens-Reden von David Möller, Staatssekretär für Sport und Ehrenamt Thüringens, von André Knapp, Oberbürgermeister von Suhl, von Hans-Heinrich von Schönfels, DSB-Präsident, und von Luciano Rossi, dem Präsidenten des internationalen Schießsport-Weltverbandes ISSF. Letzterer wird dann die WM auch offiziell eröffnen, ehe danach die ISSF-Fahne - getragen von den vier DSB-Athleten Florian Beer (Gewehr), Aileen Pitschke (Pistole), Pius Rosenecker (Trap), Maxima Sagel (Skeet) - gehisst wird und der Eid für die Sportler von Karla Riehmann (Trap) und für die Kampfrichter von Bodo Gißke gesprochen wird. Begleitet wird die Feier vom Jugendorchester Suhl, bereits ab 16.00 Uhr gibt es einen inoffiziellen Teil mit Musik, Tanz- und Akrobatikaufführungen.