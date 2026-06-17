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  6. Die wichtigsten Fakten zur WM in Suhl

Junioren-WM im Sportschießen Die wichtigsten Fakten zur WM in Suhl

In Suhl wird am Mittwochabend die Junioren-Weltmeisterschaft im Sportschießen eröffnet. Informationen und Zahlen zum Großereignis.

Junioren-WM im Sportschießen: Die wichtigsten Fakten zur WM in Suhl
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Internationales Flair in Suhl: 66 Nationen sind bei der Junioren-WM dabei. Foto: Bastian Frank

Eröffnungsfeier: Ab 18.30 Uhr findet am Mittwoch die Eröffnungsfeier der WM auf dem Marktplatz in Suhl statt. Nach dem Einzug der teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern aus den 66 Nationen - am Ende zieht das deutsche Team ein - gibt es Willkommens-Reden von David Möller, Staatssekretär für Sport und Ehrenamt Thüringens, von André Knapp, Oberbürgermeister von Suhl, von Hans-Heinrich von Schönfels, DSB-Präsident, und von Luciano Rossi, dem Präsidenten des internationalen Schießsport-Weltverbandes ISSF. Letzterer wird dann die WM auch offiziell eröffnen, ehe danach die ISSF-Fahne - getragen von den vier DSB-Athleten Florian Beer (Gewehr), Aileen Pitschke (Pistole), Pius Rosenecker (Trap), Maxima Sagel (Skeet) - gehisst wird und der Eid für die Sportler von Karla Riehmann (Trap) und für die Kampfrichter von Bodo Gißke gesprochen wird. Begleitet wird die Feier vom Jugendorchester Suhl, bereits ab 16.00 Uhr gibt es einen inoffiziellen Teil mit Musik, Tanz- und Akrobatikaufführungen.

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Junioren-WM im Sportschießen: Die Welt trifft sich in Suhl

15.06.2026 14:08 Junioren-WM im Sportschießen Die Welt trifft sich in Suhl

In den kommenden Tagenduellieren sich die besten Nachwuchsschützen der Welt im Schießsportzentrum auf dem Friedberg. Alles Wichtige zur Großveranstaltung mit über 800 Teilnehmern.

Zeitplan: Am Donnerstag, 18. Juni, fallen um 9 Uhr die ersten Wettkampfschüsse in den Disziplinen Schnellfeuerpistole und Skeet, um 14 Uhr beginnt das erste Finale (Luftpistole Juniorinnen). Exakt eine Woche später am Donnerstag, 25. Juni, um 16.30 Uhr endet die WM mit der Siegerehrung im Trap Mixed. Der komplette Zeitplan https://www.issf-sports.org/competitions/3283/schedule

Teilnehmer: 808 Sportlerinnen und Sportler aus 66 Nationen nehmen an der WM in Suhl teil und sorgen für ein buntes Bild. Alle Kontinente werden vertreten und unter den Schützen sind einige, die herausstechen. So beispielsweise die britische Skeetschützin Bethany Norton, die im März dieses Jahres in Tangier/Marokko den ersten Weltcup der Saison bei den Erwachsenen gewann. Neben diversen Europameistern treten in Suhl zwölf aktuelle Junioren-Weltrekordler an.

Weltrangliste: Die Jaeggi-Schwestern Emely und Vivien Joy aus der Schweiz haben sich bereits bei den Erwachsenen mehr als etabliert, denn sie sind aktuelle Weltranglisten-2. und 5. im Gewehr-Dreistellungskampf der Frauen. Mit Dmitrii Pimenov/AIN gibt es einen dritten WM-Teilnehmer der als Siebter (ebenfalls Gewehr-Dreistellungskampf) aktuell in den Top Ten bei den Männern gelistet wird und somit natürlich zu den Favoriten zählt.

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Junioren Schieß-WM startet: Suhl freut sich auf unvergessliche WM-Tage

16.06.2026 18:43 Junioren Schieß-WM startet Suhl freut sich auf unvergessliche WM-Tage

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Schießstände bekommen ihren letzten Feinschliff. Suhl und sein Schießsportzentrum sind bereit für die Junioren-WM. Am Mittwoch geht’s los.

Alter: Jüngster Teilnehmer ist der Kanadier Rick Liu (Luftgewehr), der erst zwölf (!) Jahre alt ist. Das Gegenstück bilden Aimee Norri/Australien (Trap Juniorinnen) und Seyoung Sung/Korea (25m Pistole Junioren), die am 1.1.2005 geboren wurden.

Geburtstage: Während der WM gibt es 17 Geburtstagskinder, darunter mit Karla Riehmann (18. 6.) und Alexander Karl (25. 6.) zwei DSB-Athleten, die ihren 17. (Riehmann) bzw. 20. Geburtstag (Karl) feiern.

Medaillen: Insgesamt 41 WM-Titel - 15 in den olympischen Disziplinen Einzel (12) und Mixed (3) in Flinte, Gewehr und Pistole, sieben weitere in einigen nicht-olympischen Disziplinen der Waffengattungen Gewehr und Pistole sowie weitere 19 in den Teamwertungen der Einzelentscheidungen - werden in Suhl vergeben.

Livestream: Bei der WM in Suhl gibt es insgesamt 15 Final-Entscheidungen in den drei olympischen Disziplinen: Zwölf Einzel- und drei Mixed-Finals. Alle Finals werden live und kostenlos bei Sporteurope.TV (https://sporteurope.tv/deutscher-schuetzenbund) gezeigt, die Übertragung beginnt stets 20 Minuten vorher. Einige Wettbewerbe in den Gewehr- und Pistolen-Disziplinen sind für die Zuschauer besonders attraktiv, da die Sportgeräte mit einer Zielverfolgung ausgestattet sind und somit zu erkennen ist, wie der Zielvorgang bis zur Schussabgabe abläuft.

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Junioren-WM im Sportschießen: Feinschliff auf der WM-Anlage in Suhl

11.06.2026 17:01 Junioren-WM im Sportschießen Feinschliff auf der WM-Anlage in Suhl

Die deutschen Starter der am kommenden Mittwoch beginnenden Junioren-Weltmeisterschaft stimmen sich in Kompakt-Lehrgängen auf den Saisonhöhepunkt ein.

Historie: Bereits zum dritten Mal finden in Suhl Weltmeisterschaften im Schießsport statt: 1986 gab es die Premiere, als die Erwachsenen ihre Weltmeister kürten (YouTube-Video https://www.youtube.com/watch?v=CgfR4ZcBq18). 31 Jahre später kämpften die weltbesten Juniorinnen und Junioren um die Medaillen (YouTube-Video https://www.youtube.com/watch?v=DuYhjqKV4T8). Wie sich der Schießsport und die Umgebung verändert haben, ist in den Videos gut zu sehen, ebenso, was gleichgeblieben ist: die Vielfalt und die Begeisterung.

Regeländerung: Im Anschluss an die jüngste Sitzung des ISSF-Exekutivkomitees am 8. Juni 2026 wurde bestätigt, dass bei Flinten-Wettbewerben wieder Stechen (Shoot-offs) eingeführt werden, um Gleichstände nach den Qualifikationsrunden aufzulösen und die Teilnehmer für die Finals in allen Trap- und Skeet-Disziplinen zu ermitteln. Das „Countback“-Verfahren (Rückrechnung) wird zur Entscheidung über solche Gleichstände im Hinblick auf die Finalteilnahme nicht mehr angewandt, bleibt jedoch für die Festlegung der weiteren Platzierungen in der Qualifikation bestehen. Die Wiedereinführung des Stechens erfolgt erstmals bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Suhl.

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Weltmeisterschaft in Suhl: Elf Thüringer im WM-Aufgebot

19.05.2026 15:54 Weltmeisterschaft in Suhl Elf Thüringer im WM-Aufgebot

700 Starter aus 67 Nationen: Suhl wird im Juni erneut zur Bühne des internationalen Schießsports. Welche Thüringer haben es ins WM-Aufgebot geschafft?

Das deutsche WM-Team in Suhl

Flinte: Luise Middel (Wiesbaden), Carlotta Wahl (Suhl), Emilie Bundan (Freren), Maxima Sagel (Paderborn), Jette Stöver (Wildeshausen), Maximilian Seibel (Freren), Valentin Woestmeyer (Saerbeck), Vlad Poddubskiy (Sprendlingen), Tobias Wenzel (Ibbenbüren), Magnus Erdmann (Suhl-Schmiedefeld), Raphael Hapke (Wedemark, alle Skeet), Till Reichardt (Schenklengsfeld), Pius Rosenecker (Dürrwangen), Henry John (Friemar), Ruben Fabisch (Kambs), Nolan Peters (Krakow am See), Lukas Racko (Wittstock), Karla Riehmann (Gotha), Frieda Fahr (Zella-Mehlis), Josefine Schwenzfeier (Hohenwarsleben), Lea Blank (Iffeldorf, alle Trap)

Gewehr: Florian Beer (Mähring, LG & KK), Benedikt Ascher (Waldkirchen, LG & KK), Alexander Karl (Eschede, LG & KK), Moritz Faltinat (Wunstorf, LG & KK), Luis Eichenseer (Neumarkt, LG), Finnja Rentmeister (Voerde, LG & KK), Xenia Mund (München, LG & KK), Katrin Grabowski (Niedernhausen-Engenhahn, KK), Anabell Dörsam (Fürth, KK), Annabelle Lotter (München, LG), Theresa Schnell (Thalmässing, LG)

Pistole: Colin Hilk (Mittenaar-Ballersbach, SFP), Fynn Kramer (Heidelberg, SFP), Fiete Kühn (Frankfurt/Oder, SFP), Phillip Liebrecht (Isernhagen, SFP), Arne Schallus (Suhl, SFP), Ben Spangenberg (Niederaula, SFP), Leon Kabisch (Treplin, LP), David Obenaus (Plessa OT Kahla, LP), Lucas Struck (Frankfurt/Oder, LP), Tjark Buchwald (Neumünster, LP), Moritz Steiner (Gundelfingen, LP), Anakin Sarrach (Booßen, LP), Aileen Pitschke (Erfurt, LP & SP), Franziska Thürmer (Witzenhausen, LP & SP), Lydia Böhmer (Mönchengladbach, SP), Lucy Wernecke (Dresden, SP), Ronja Gmeinder (Weinried, LP), Franziska Abram (Brilon, LP & SP)

www.dsb.de/schiesssport/top-events/issf-weltmeisterschaft-junioren