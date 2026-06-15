Vom 17. bis 25. Juni wird das Schießsportzentrum Suhl erneut zur internationalen Bühne des Nachwuchs-Schießsports. Mehr als 800 Athletinnen und Athleten aus 66 Nationen gehen bei der Junioren-Weltmeisterschaft in den Disziplinen Flinte, Gewehr und Pistole an den Start. Insgesamt stehen 41 Weltmeistertitel und rund 1535 Starts auf dem Programm. Doch was sollten Besucher und Interessierte rund um die Heim-WM wissen?