Junioren-Weltmeisterschaft: Deutsche Talente holen alle Bob-Titel

Vier Wettbewerbe, vier Siege: Besser hätte die Bilanz des deutschen Bob-Teams bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Altenberg nicht ausfallen können. Aus regionaler Sicht ragte der Monobob-Titel der 24-jährigen Leona Klein heraus. Die Ex-Turnerin aus Frankfurt/Main fährt für den BRC Thüringen und setzte sich vor der Schweizer Weltcup-Starterin Debora Annen sowie Linda Weiszewski aus Polen durch. Im Zweierbob war Klein nach einem Sturz in einem vorangegangenen Europacup-Rennen nicht an den Start gegangen, hier gewann ihre Mannschaftskollegin Diana Filipszki (Königssee).