Handtücher zum Trocknen der Finger und Waffen waren am Sonntag gefragt auf den Wurfscheibenständen beim Junioren-Weltcup in Suhl. Dazu Kaffee und Tee. Denn nur neun Grad und leichter Dauerregen waren die unliebsamen äußeren Begleiter am finalen Wettkampftag im Trap-Wettbewerb. „Es ist halt typisch Suhler Wetter“, nahm es Trap-Bundestrainer Uwe Möller aus Schwarza bei Meiningen mit einem Schmunzeln.