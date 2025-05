Junioren-Weltcup in Suhl Doppelt so viele Starter wie beim Biathlon in Oberhof

Für den Junioren-Weltcup im Sportschießen in Suhl stehen 651 Sportler aus 59 Ländern in der Meldeliste. Das sind doppelt so viele wie im Winter beim Biathlon-Weltcup in Oberhof.