Am kommenden Dienstag öffnet das Schießsportzentrum in Suhl wieder seine Tore für die weltbesten Nachwuchsschützen in den olympischen Disziplinen mit Gewehr, Pistole und Flinte (Wurfscheibe). Insgesamt 651 Sportler aus 59 Nationen und von allen Kontinenten haben für den ISSF-Junioren Weltcup gemeldet, damit ist das Event eine der größten internationalen Sportveranstaltungen im Freistaat in diesem Jahr.